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بالصور.. إجلاء مسلمي أفريقيا الوسطى بعد هجمات المليشيات المسلحة

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نشرت «سي إن إن» الأمريكية صورًا لعمليات إجلاء وترحيل 1300 من المسلمين في أفريقيا الوسطى، بعد الهجمات التي تعرضوا لها في قطاع «PK-12» بمنطقة بانجي، من قبل مليشيات مسيحية.

بالصور.. رحيل مسلمي أفريقيا الوسطى من بانغي بعد هجمات مليشيات مسيحية

كان مسلحون هاجموا، الإثنين، قافلة تقل مئات من المسلمين الذين يجري إجلاؤهم شمالا من عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو ما تسبب في مقتل شخصين اثنين على الأقل.

بالصور.. رحيل مسلمي أفريقيا الوسطى من بانغي بعد هجمات مليشيات مسيحية

وتقوم قوات حفظ السلام الأجنبية بحراسة المسلمين الذين يجري إجلاؤهم من بانجي وعددهم 1300 لحمايتهم من هجمات ميليشيات مسيحية، بعد موجة من سفك الدماء أعقبت استيلاء متمردين مسلمين على السلطة ثم اضطرارهم إلى التخلي عن السلطة.

بالصور.. رحيل مسلمي أفريقيا الوسطى من بانغي بعد هجمات مليشيات مسيحية

وهاجم المسلحون القافلة المؤلفة من 15 شاحنة حينما مرت عبر زراعات كثيفة.. وأطلق المهاجمون أعيرة نارية وتوفيت إمرأة من المسافرين متأثرة بجروح في رأسها بعد ذلك بوقت قصير.. ولقي رجل ثان حتفه أيضا متأثرا بجروج من أعيرة نارية في جزء آخر من القافلة.

بالصور.. رحيل مسلمي أفريقيا الوسطى من بانغي بعد هجمات مليشيات مسيحية

بالصور.. رحيل مسلمي أفريقيا الوسطى من بانغي بعد هجمات مليشيات مسيحيةبالصور.. رحيل مسلمي أفريقيا الوسطى من بانغي بعد هجمات مليشيات مسيحية

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