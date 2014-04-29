بالصور.. طيار أمريكي يزعم تحديده مكان الطائرة الماليزية المفقودة

ذكر موقع «العربية.نت» أن طيار أمريكي هاوٍ فجر مفاجأة جديدة في موضوع البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، حيث يعتقد مايكل هوببل أنه وجد حطام الطائرة.

جاء ذلك بعد قيامه بالبحث في الآلاف من صور الأقمار الصناعية عبر الإنترنت، وبعد معاينته خرائط على موقع إلكتروني Tomnod.com اكتشف فيها بقعة بيضاء يتلاءم حجمها مع حجم طائرة البوينغ المفقودة، كما تتلاءم رسم البقعة مع شكل الطائرة.

وقال الطيار الهاوي إنه شعر بالصدمة عندما اكتشف أن الطائرة التي اختفت منذ شهرين مازالت قطعة واحدة وتقع تحت مياه الساحل الشمالي لماليزيا إلى الغرب من سونغا في تايلاند، والصورة التي يستعين بها الطيار لإثبات ادعاءاته التقطت بعد بضعة أيام على اختفاء الطائرة.

وحول سؤاله عن إمكانية أن يكون ما رآه على صور الإنترنت هو مجرد سمك قرش أجاب ساخرًا: «سيكون قرشًا بطول 64 مترًا».

وأوضح أنه بدأ البحث في صور الأقمار الصناعية رغبة منه في مساعدة جهات التحقيق وعائلات الضحايا، وكشف أنه اتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة سلامة النقل الأميريكية لإخبارهم باكتشاف مكان حطام الطائرة، إلا أن أحداً لم يرد عليه حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي طوني أبوت أعلن مؤخرًا أن عمليات البحث على سطح الماء تم تقليصها؛ لأنه من غير المرجح أن يتم العثور على أي دليل في سطح الماء.

وقال «أبوت»: «إذا هناك أي حطام من الطائرة فقد غرق الآن، وذلك بعد 52 يوماً من اختفاء الطائرة الماليزية».

وستدخل عمليات البحث مرحلة جديدة مع التركيز على قاع المحيط رغم انقطاع الإشارات من الصندوق لأسود.