حمدي الفخراني: 6 إبريل لم تشارك في إضراب المحلة

نفى المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، مشاركة حركة «6 أبريل» في إضراب عمال شركة المحلة احتجاجا على الغلاء والفساد عام 2008.

وأشار «الفخراني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج «صح النوم» على قناة «التحرير»، مساء الإثنين، إلى أن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، زار الولايات المتحدة الأمريكية وقطر أكثر من 15 مرة، متسائلا: «ما قيمة ماهر ليسافر إلى أمريكا وقطر؟».

وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد على، بحظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل جمهورية مصر العربية وأى منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمى إليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك في القضية رقم 648 لسنة 2014.

كان المحامى أشرف سعيد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.