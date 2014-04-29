وزيرة التضامن: رصدنا جمعيات تجمع معلومات عن الجيش المصري

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة رصدت بعض الجمعيات التي تجمع معلومات عن الجيش المصري، موضحة أنه تم إغلاق تلك الجمعيات للحفاظ على الأمن القومي.

وأشارت «والي»، في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم 2»، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، إن وزارة التضامن رصدت حصول إحدى الجمعيات الأهلية على تمويل خارجي قدره 828 مليون جنيه، كما حصلت جمعيات أخرى على 29 مليون جنيه لتنفيذ «أجندة خارجية»، مضيفة: «لا يوجد مانع من الحصول على تمويل خارجي، ولكن يجب إخطار الوزارة بمصدر التمويل».

ولفتت «الوالي»، إلى أن أموال المعاشات والتأمينات تضمنها الحكومة وفقا للقانون، وأن هناك 9 ملايين أسرة في مصر تستحق المعاشات سنويا.

وتابعت: «أموال المعاشات والتأمينات لدى الحكومة 539 مليار جنيه، من بينهم 8 ميارات جنيه تستثمرهم الحكومة في البورصة».

وقالت وزيرة التضامن، إن وزير المالية ملتزم برد 20 مليار جنيه لأصحاب التأمينات خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشددة على اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات.

وأشارت «الوالي»، إلى أن الوزارة تسعى الآن لتعديل قانون التأمين الاجتماعي، من أجل تحسين المعاشات، ويصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيها، وأن الوزارة تبحث مع وزير المالية سبل توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ التعديلات.