فريد الديب: ” 6 أبريل وكفاية” تلقيا تمويلًا خارجيًا لإسقاط مصر

رحب فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.

واتهم «الديب»، في مداخلة مع الإعلامية نائلة عمارة، مقدمة برنامج «حزب الكنبة» على فضائية «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، حركتى «6 أبريل وكفاية» بتلقي تمويلا من الخارج لإثارة الفوضى، مستندا إلى أقوال الشهود في «قضية القرن».

وتعهد «الديب»، بإفشاء جميع الأسرار التي شهدتها القضية لاسيما شهادة اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الراحل.

وقال إن «اللهو الخفى أو الطرف الثالث، أصبح معلومًا لدى الشعب المصرى، والدليل على ذلك القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق ضد جماعة الإخوان، واتهامها بمحاولة إسقاط الدولة المصرية وليس النظام».