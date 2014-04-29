ميثاء الشامسي: شكراً للقيادة الرشيدة ولأم الإمارات

هنأت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات بمناسبة تصدر الإمارات دول العالم في مؤشر احترام المرأة.

وقالت معاليها في تصريح بهذه المناسبة: هنيئاً لأبناء الإمارات هذا التميز.. وفخراً وعزاً لابنة الإمارات هذه المرتبة المرموقة.

وأكدت إن هذه النتيجة المبهرة للعالم ما كانت ستتحقق لولا قيادتنا الرشيدة التي امتلكت الرؤية الثاقبة، وعملت على وضع الاستراتيجيات وترجمة الخطط والبرامج إلى حقائق ملموسة أثارت إعجاب العالم.

وتابعت: شكراً للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات، وشكراً لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حفظها الله، والتي عملت بلا كلل منذ قيام الاتحاد، على دعم المرأة وتعزيز مسيرتها في المجالات كافة، وقدمت نموذجاً رائعاً للمرأة الزوجة والأم وبما يسهم في خدمة ونهضة الوطن.

فخر واعتزاز

وقالت: إننا فخورون لأقصى درجة لأن الله حبانا بها.. أم الإمارات المثل الحي على أصالة وإخلاص المرأة الإماراتية.. سرنا على نهجك فأصبحنا أكثر أمم العالم استحقاقاً للمكانة والاحترام.. والى مزيد من الإنجازات والرقي.