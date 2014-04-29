قرينة ملك أسبانيا تبدي إعجابها بجناح الإمارات في السوق الخيري بمدريد

لقي جناح الإمارات في السوق الخيري بمدريد ترحيبا من الملكة صوفيا قرينة ملك إسبانيا التي توقفت أمام الجناح الإماراتي وأبدت اعجابها بما لمسته من تنظيم وكرم ينم عن روح التعاون والعطاء التي يتحلى بها شعب الإمارات .

وأعربت الملكة صوفيا عن شكرها لمساهمة الإمارات في السوق الخيري وطلبت من القائمين على جناح الدولة نقل شكرها وامتنانها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي تكن لها كل الود والمحبة ..

مؤكدة أهمية الصداقة العميقة التي تجمع البلدين .وكانت الملكة صوفيا قرينة ملك إسبانيا قد افتتحت أول من أمس في مدريد السوق الخيري الذي تنظمه الجمعية العالمية للدبلوماسيين سنويا وتساهم فيه جميع الدول المعتمدة لدى المملكة الأسبانية .