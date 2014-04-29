محمد بن زايد يصل السعودية لحضور تمرين «سيف عبدالله» اليوم

وصل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور الحفل الختامي لتمرين (سيف عبدالله) الذي تنفذه القوات المسلحة السعودية اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مدينة الملك خالد العسكرية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

كما كان في استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. الأمير جْلُوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع وعبدالمحسن بن محمد العطيشان محافظ منطقة حفر الباطن، ومحمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ويرافق سمو ولي عهد أبوظبي وفد يضم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن عيسى سيف محمد المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن جمعة أحمد البواردي قائد القوات البرية واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.