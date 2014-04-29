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النعيمي يبحث تعزيز العلاقات مع ايرلندا

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النعيمي يبحث تعزيز العلاقات مع ايرلندا النعيمي يبحث تعزيز العلاقات مع ايرلندا

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، في مكتبه في الديوان الأميري باتريك هينيسي سفير ايرلندا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده لدى الدولة.ورحب سموه بالسفير متمنيا له التوفيق في خدمة علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية ايرلندا، والعمل على تطويرها لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين، وسعيا نحو تعميق أواصر علاقات الصداقة بين البلدين.حضر اللقاء، حمد راشد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في الديوان وعدد من المسؤولين.

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