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سعود المعلا يستقبل محمد القرقاوي

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سعود المعلا يستقبل محمد القرقاوي سعود المعلا يستقبل محمد القرقاوي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري أمس، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الذي حضر للسلام على سموه.

حضر المقابلة الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، وناصر بن سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات في الديوان الأميري.

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