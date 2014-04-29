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خليفة ومحمد بن راشد يهنئان ملك هولندا بالعيد الوطني ويتلقيان برقيتي شكر من رئيس باكستان

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خليفة ومحمد بن راشد يهنئان ملك هولندا بالعيد الوطني ويتلقيان برقيتي شكر من رئيس باكستان خليفة ومحمد بن راشد يهنئان ملك هولندا بالعيد الوطني ويتلقيان برقيتي شكر من رئيس باكستان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تهنئة إلى الملك وليم الكسندر ملك هولندا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

وتلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية شكر جوابية من ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ردا على التهنئة التي كان سموه بعث بها بمناسبة العيد الوطني لباكستان.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية شكر جوابية مماثلة من رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

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