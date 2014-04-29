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ضبط عدد “6 ” قضايا مخدرات بسوهاج‎

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ضبط عدد “6 ” قضايا مخدرات بسوهاج‎ ضبط عدد “6 ” قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد “6 ” قضايا مخدرات بيانها كالتالي :-
> 1- عدد “17″ قطعة مختلفة الأحجام من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 200 جرام ومبلغ “750 ” جنيه بحيازة المتهم / مصطفي عبد العال أحمد ” وشهرته عباطه ” سن 25 عامل – ويقيم بناحية ونينة الغربية – دائرة مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2426 إداري مركز سوهاج لسنة 2014.

2- قطعة صغيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 5 جرام حيازة
> المتهم / صابر فولي محمد كريشه سن 33 عاطل – ويقيم بناحية أولاد يحيي بحري – دائرة مركز دار السلام وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر
> رقم 1455 إداري مركز دار السلام لسنة 2014.

3- قطعة صغيرة الحجم من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون المخدر وزنت حوالي 5 جرام حيازة
> المتهم / أحمد رمضان سلامة محمد سن 19 طالب – ويقيم بناحية الحريديه – دائرة مركز المركز والمطلوب التنفيذ عليه فـي القضية رقم 3327 جنح مركز المراغة لسنة 2013 غيابي بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه  ” ضرب ” وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1745 إداري مركز المراغة لسنة 2014 .

4- لفافة صغيرة الحجم بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي
> 10 جرام حيازة المتهم / حسام كمال محمد محمود سن 15 طالب – ويقيم بناحية الشورانيه – دائرة مركز المراغة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1746 إداري مركز المراغة لسنة 2014.

5- قطعة صغيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 7 جرام حيازة
> المتهم / السيد يحيي أبو الحسن سن 24 عاطل – ويقيم شارع المغربل – دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1534 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014 .

6- تمكنت وحدة مباحث الإشتباه من ضبط قطعة صغيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 7 جرام حيازة المتهم / رضا أنور أحمد سراج سن 56 سائق ويقيم دائرة قسم الغردقة ” البحر الأحمر” وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2423 إداري مركز سوهاج لسنة 2014
> وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المضبوطات

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