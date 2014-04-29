صدور العدد الأول من مجلة «الداخلية»

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية العدد الأول من مجلة (الداخلية)، وجاء ?ذا الإصدار الجديد في إطار النقلة النوعية للادارة لتكثيف نشاط?ا التوعوي في الإعلام الأمني، وقد أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول أن إصدار العدد الأول من مجلة "الداخلية" بعد توقف مجلة الأمن عند عددها 90 عن الصدور لتحل مجلة الداخلية في عددها الجديد ليعكس تطلعات وأهداف الإدارة لإيصال رسالة وزارة الداخلية وتحقيق أهدافها في التواصل مع جمهورها المستهدف كوسيلة معرفية وإعلامية وثقافية في إطار حديث ومميز ضمن توجيهات سمو وزير الداخلية ومتابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية.