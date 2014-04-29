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مداهمة مطعم لوجبات «البروستد» التالفة في عرعر

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مداهمة مطعم لوجبات «البروستد» التالفة في عرعر مداهمة مطعم لوجبات «البروستد» التالفة في عرعر

    أغلقت أمانة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة صحة البيئة الأحد مطعماً ل"البروستد" يقدم وجبات فاسدة لعملائه بحي الروضة في عرعر.

وذكر رئيس قسم صحة البيئة بالأمانة د.مهند الدخيل أنه ورود شكوى من مركز شرطة الخالدية تفيد عن تقديم مواطن بلاغاً عن مطعم يقدم وجبات "بروستد" تحتوي على دجاج فاسد، وعلى الفور باشر المراقب الصحي الموقع، وتم مصادرة أكثر من 82 كيلو من الدجاج الفاسد، بسبب سوء التخزين.

وأشار إلى أن الأمانة خالفت هذا المحل قبل عدة أيام بسبب قيامه بفصل الكهرباء عن المواد الغذائية، وتم إغلاقه وسيتم تطبيق اللائحة بحقه، لافتاً إلى أنه تم خلال أسبوعين إنذار وإغلاق أكثر من 30 مطعماً في الجولات المسائية بعرعر.

وطالب د.الدخيل أصحاب المحلات والمطاعم بعدم فصل التيار من أجل التقليل من فاتورة الكهرباء، حيث إن أضرارها ستقع على المواطنين والمقيمين.

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