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حي الروضة.. ناموس.. وعطش!!

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    تلقت "الرياض" عدة اتصالات من مواطنين خلال الأيام الماضية في حي الروضة شرق الرياض يشكون من انقطاع المياه وقلتها منذ حوالي شهر تقريبا فأوقات ضخ المياه للمنازل متباعدة وضعيفة جداً وأصبح الاعتماد على صهاريج المياه أمراً مألوفاً وأغلب المنازل والعمائر تعتمد على الوايتات وتشاهدها بشكل ملحوظ يومياً.

إضافة إلى ذلك وجود الناموس والحشرات بكثرة ولا يعرف السبب الا إذا كان من الحدائق الصغيرة في بعض المنازل وغابت عن الحي سيارات الرش بالفليت منذ سنوات.. نأمل من المختصين عن المياه النظر بطريقة وأوقات سقيا الحي وكذلك رش الحي بالمبيدات لمكافحة الناموس والحشرات الأخرى.

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