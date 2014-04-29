ضبط 200 موقع مخالف للاشتراطات الصحية بالمدينة

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أكثر من 200 موقع مخالف للاشتراطات الصحية خلال جولاتها المفاجئة على المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية في الأسبوعين الماضيين.

وذكر وكيل أمين المنطقة للخدمات سلامة بن سلمان اللهيبي أن الأمانة واستمراراً لبرنامجها في تنفيذ الحملة التصحيحية تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من الوقوف على أكثر من 222 موقعاً من المواقع المتعلقة بالصحة العامة، أغلق منها 55 منشأة، وأنذر 49 أخرى، فيما تم تطبيق الغرامة بحق 173 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة فيها، مضيفاً أن المراقبين صادروا وأتلفوا كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد أن برنامج الحملات التصحيحية مستمر في كافة بلديات المنطقة الفرعية منها والخارجية وفق خطة زمنية تضمن تحقيق الرقابة على كافة المنشآت الغذائية ذات العلاقة بالصحة العامة على اختلاف أنشطتها عبر فرق تضم أعضاء من (إدارة المختبر، الإعلام، المتابعة، البلديات الفرعية)، مشدداً على أنه لا تهاون في ملاحقة المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقها.

ودعا اللهيبي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940)، عن أية ملاحظات قد تضر بالصحة العامة يتم رصدها في المحلات التجارية، مطالباً أصحاب المحلات التجارية بالحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية في محلاتهم حفاظاً على صحة المستهلكين.