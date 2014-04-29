وفاة سيدة مصابة بأنفلونزا الخنازير بأسوان

توفيت، مساء الإثنين، المريضة المصابة بفيروس انفلونزا الخنازير «أتش ون إن ون» داخل العناية المركزة بمستشفى كوم أمبو المركزي وسط أسوان.

وقال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بأسوان إن الحالة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا وأنها لم تستجب للعلاج والعقاقير الدوائية الخاصة بالإنفلونيزا الموسمية (عقار التاميفلو).

يذكر أن هذه الحالة تم اكتشاف إصابتها بالمرض مساء الأحد داخل مستشفى أسوان الجامعي، وتم نقلها صباح الإثنين، منها إلى مستشفى كوم أمبو المركزي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في منتصف الليلة متأثرة بإصابتها بالمرض.