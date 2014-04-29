لجنة السجناء الليبيين بالخارج : قمنا بمساعي حثيثة مع الجانب الأردني لتوقيع اتفاقية نقل المساجين

قالت سحر بانون رئيس لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج إن اللجنة قامت بمساعي حثيثة مع الجانب الأردني لتوقيع اتفاقية نقل المساجين بين البلدين ، مشيرة إلي أن الأردن استجابت لرغبة اللجنة وطالبت بإعداد اتفاقية بذلك مع ادخال بعض التعديلات حتى تصبح في شكل مذكرة تفاهم ، بحيث تمر من وزارة العدل الأردنية إلي وزارة العدل الليبية.

و أشارت إلي أن الأزمة الأخيرة والمتعلقة بخطف السفير الأردني أوجدت بعض العراقيل تحول دون امكانية الاتصال مع الدولة المعنية ، ولكن الجهود مستمرة لحل هذه الأزمة ووضع اللمسات الاخيرة على قضية السجين (الدرسي).

وأضافت بانون ـ في تصريحات صحفية ـ أن السلطات الأردنية أبدت استعدادها التام للخروج من هذه الأزمة ، وأنه سيتم الإفراج عن السفير مقابل تخفيف الحكم على السجين الليبي ، وبالتالي نقله إلي بلاده لاستكمال مدة محكوميته ، وستتم حل الأزمة وفق مذكرة تفاهم بين الدولتين.

واستعرضت بانون ملف السجناء الليبيين في تونس والذين لايتجاوزعددهم ( 200) بعد أن كان عددهم (400) سجين تقريبا ، وتطرقت للعفو المتكرر الذي تصدره الدولة التونسية ، مؤكدة رغبتها في التعاون مع الحكومة الليبية وخاصة على خلفية حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين.

يذكر ان لجنة متابعة احوال الليبيين في الخارج شكلت العام الماضي بموجب قرار وزير العدل صلاح المرغني في 22 فبراير الماضي ، وتم مباشرة العمل فيها بتاريخ 16 مارس ، وهذه اللجنة كانت مجزأة الى لجنتين : لجنة متابعة أحوال الليبيين بالخارج الحق العام (الجنائيين) ولجنة سجناء الرأي (السياسيين) وتم دمجهما في لجنة واحدة وهي لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج.

أ ش أ