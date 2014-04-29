بالصور.. محافظ مطروح يحضر الاحتفال بموسم جز صوف الأغنام

بحضور اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح ورئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من كبار مربى الأغنام بالمحافظة أقيم احتفال بداية موسم جز صوف الغنم والذي يطلق عليه البدو “الجلامة” وذلك في ضيافة عائلة العقاري بمنطقة أبو لهو البحرية غرب مرسى مطروح

> حيث تابع المحافظ كيفية القيام بعملية جز صوف الغنم و استمع من الحاج هلال سلطان لشرح عن بداية موسم الجلامة والذي يبدأ من بداية الربيع من منتصف شهر أبريل وحتى نهاية شهر مايو

> كما تقدم الشيخ محمد عيسى بالشكر للمحافظ لحضوره هذه الاحتفالية خاصة وانه أول محافظ على مستوى المحافظة يحرص على المشاركة في هذه الاحتفالية التي تقام سنويا مضيفا أن مربى الأغنام بمطروح يأملون في النهوض بالثروة الحيوانية بمطروح بعد تناقص أعدادها من مليون و200 ألف رأس من الغنم إلى 400 ألف رأس.

أكد عبد الحميد القناشى مدير عام إذاعة مطروح إن المملكة العربية السعودية تحرص كل عام على إقامة احتفال بموسم الجلامة والذي يعد من المهرجانات الرئاسية بالمملكة والذي بدء منذ 2010 ويتم دعوة أصحاب مصانع الصوف ومربى الأغنام ورجال الأعمال والطب البيطري ويتم بحث موضوع الأعلاف وذلك بهدف دعم السياحة من جهة وبحث المشاكل التي تواجه المربين وكيفية تنمية الثروة الحيوانية .

كما قام المحافظ بالاستماع إلى بعض المشاكل التي تواجه مربي الأغنام ومقترحاتهم للنهوض بالثروة الحيوانية ، وتقدم المحافظ بالشكر لمنظمي المهرجان موكدا انه سيتم بحث كافة المطالب الخاصة بالمربين وبحثها تمهيدا لاستصدار القرار المناسب بشأنها .

وأضاف إن محافظة مطروح تمتلك من الخبرات في مجال الثروة الحيوانية ما يمكن من إحداث نهضة في قطاع الثروة الحيوانية وهو ما تم بحثه مع وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة بمطروح عن طريق إحداث دمج ما بين خبرة مربى الأغنام بمطروح والخبرات الموجودة بالوزارة

وأوضح إن المحافظة تقدم كافة اوجة الدعم للمربين بتوفير قروض لهم بدون فوائد تساعدهم على توفير الأعلاف الضرورية للنهوض بأغنام البرقى التي تشتهر بها المحافظة وتلقى قبولا فى الاسواق المحلية والعربية.