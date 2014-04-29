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مرتضى منصور يكشف عن عقوبة ' بحب ' لجابر وإبراهيم

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مرتضى منصور يكشف عن عقوبة ' بحب ' لجابر وإبراهيم مرتضى منصور يكشف عن عقوبة ' بحب ' لجابر وإبراهيم

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن العقوبة التي وقعها على الثنائي عمر جابر ومحمد إبراهيم.

وكان منصور قد صرح بنيته معاقبة عمر جابر بسبب خلع الأخير لقميصه وهو يحتفل بهدف، وذلك لإظهار قميص تحتي يحمل صورة الراحل عمرو حسين.

أما محمد إبراهيم، فقد صرح منصور برغبته في معاقبة اللاعب بسبب عدم تمريره لزملائه كثيرا بحسب ما يراه رئيس الزمالك.

وأوضح منصور في تصريحات لقناة النهار الرياضية "أولا، ما تردد عن رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميدو لمعاقبة جابر غير صحيح بالمرة".

وتابع "أما عن العقوبة، فقد اتفقنا مع الجهاز الفني للزمالك على لفت نظر كلا اللاعبين".

وفسر "الهدف ألا تكون العقوبة مالية ومثل هذا الكلام الفارغ، بل عقوبة بحب وباحترام".

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