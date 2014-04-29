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منتخب تونس: مباراة مصر كلاسيكو صعب

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منتخب تونس: مباراة مصر كلاسيكو صعب منتخب تونس: مباراة مصر كلاسيكو صعب

وصف نبيل الدبوسي المسؤول عن المنتخبات بالاتحاد التونسي لكرة القدم مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، بـ"الكلاسيكو".

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015، أوقعت منتخب مصر مع منتخبات تونس والسنغال و(تنزانيا أو زيمبابوي أو موزمبيق أوجنوب السودان) في المجموعة السابعة.

وقال الدبوسي لقناة النهار الرياضية: "مباراة منتخب مصر تعتبر كلاسيكو بسبب القرب بين البلدين في كل شيء تقريبا".

وتابع "المباراة ستكون صعبة، جميعا نعرف ذلك.. لكننا بنينا قاعدة جيدة للمنتخب في الفترة الماضية".

وأضاف "أتمنى صعود مصر مع تونس من المجموعة، لكن منتخب السنغال قوي للغاية أيضا".

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