عبد الواحد: أتمنى مجموعة ' تونسية ' .. ولكننا نحس

يتمنى عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك أن تضم مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا ثلاثة فرق عربية تلعب في تونس.

وتقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واستطلع FilGoal.com رأي لاعبي الزمالك في المجموعة التي يتمنوها لدور ربع النهائي.

وقال عبد الواحد السيد "أتمنى أن نقع في مجموعة عربية خالصة، تضم بجانبنا الترجي والصفاقسي التونسي وأهلي بنغازي الليبي".

وفسر "أهلي بنغازي أيضا يلعب مبارياته في تونس، والسفر والإقامة في تونس سهلة، كما أنهم فرق تلعب كرة قدم نظيفة ولذلك أفضل مواجهتهم".

وأضاف مازحا "ولكني أعرف أننا نحس وسنسقط في مجموعة تضم كل فرق إفريقيا لنلف القارة بالكامل".