تامر حسني: من حق زوجتي وابنتي العيش باستقرار

تحدّث المطرب تامر حسني إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" معلناً أنه أنجز تجهيز منزله الجديد لتستقرّ فيه زوجته بسمة بوسيل وابنته تاليا. وأوضح قائلاً: "منزلي الجديد كنت أحلم فيه منذ سنوات، وأعمل على تجهيزه أيضاً منذ سنوات. وشاء ربّنا إنه يخلص الفترة دي وأنتم تعلمون تماماً إنني بسبب حبي لكم وإهتمامي بعملي وشغلي عشت اكتر من ١٢ عام متنقل و ليس لي منزل ثابت و تمركزت مؤخراً بالأستوديو الخاص بي لجعل كل وقتي للعمل و لكن الآن لي أسرة من حقهم الاستقرار ليس أكثر ولا أقل".

وأعرب تامر عن غضبه من القائمين على برنامجه "رحلة صعود" الذي سبق له التعاقد عليه مع قناة "إم بي سي"، والذي رصد عشرة أعوام من مشواره الفني، وقال: "كان ينصّ عقدي مع المحطة التلفزيونية الخاصّة ببرنامج رحلة صعود على أن تكون الحلقة ساعتين، وفوجئت بتقصير الحلقة من دون الرجوع إليّ، مما جعلني أرفض رفضاً تاماً، لأنّ هذا عكس ما ينصّ عليه العقد، وهذا ما تسبّب في إلغاء محاور هامّة جداً تحدّثنا فيها بالبرنامج".

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