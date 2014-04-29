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ماريتا الحلاني ترحب بشقيقها الوليد على طريقتها الخاصة

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ماريتا الحلاني ترحب بشقيقها الوليد على طريقتها الخاصة ماريتا الحلاني ترحب بشقيقها الوليد على طريقتها الخاصة

بعد عودة الوليد الحلاني إلى بيروت، حيث أمضى إجازته المدرسية في مع والده الفنان عاصي الحلاني، حرصت شقيقته ماريتا على استقباله بحفاوة. وتعبيراً منها عن اشتياقها الكبير له، قامت بنشر مجموعة صور لهما، على موقعها الخاص على "انستغرام" تظهرهما في أوضاع مختلفة، وتعكس حلاوة الروح التي تميز شخصيتهما والعلاقة الأخوية الكبيرة التي تجمع بينهما.

ولقد ظهر الوليد في الصور متجاوباً على مضض مع شقيقته ماريتا، التي بدا واضحاً أنها بذلت جهداً كبيراً لكي تقنعه بالتصوير معها، وعلى ما يبدو هو اقتنع معها في نهاية المطاف، حيث بدا في إحدى الصور وهو يلتهم "الجنارك".

 

 

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