بالصور.. عودة حركة المرور لطبيعتها بمحيط جامعة القاهرة عقب إبطال مفعول قنبلة

أكد المقدم هشام قاسم رئيس غرفة عمليات مرور الجيزة، أنه تم إعادة عمل جميع التحويلات المرورية للسيارات المتجهة إلى شارع بين السريات وشارعى السودان والجامعة بالدقى.

وأشار إلى أن عودة الحركة جاء بعد فرض كردون أمنى بمحيط جامعة القاهرة بمعرفة إدارة المرور بالجيزة بعد الشك فى وجود سيارة مفخخة وحفاظاً على سلامة المواطنين، حيث قام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط جامعة القاهرة.

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