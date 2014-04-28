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مشاورات إیرانیة بریطانیة حول العلاقات الثنائیة والملف النووي والشرق الأوسط

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مشاورات إیرانیة بریطانیة حول العلاقات الثنائیة والملف النووي والشرق الأوسط مشاورات إیرانیة بریطانیة حول العلاقات الثنائیة والملف النووي والشرق الأوسط

عباس عراقجي

اجتمع کل من عباس عراقجي، ومجید تخت روانجی وحسین أمیر عبداللهیان مساعدو وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف مع مدیر عام الشئون السیاسیة بالخارجیة البریطانیة سایمون جيس الیوم الاثنین، وتم بحث العلاقات الثنائیة والمفاوضات النوویة والتطورات فی الشرق الاوسط.

ونقلت وكالة أنباء (ايرنا) الايرانية عن الدائرة الاعلامیة بوزارة الخارجیة الإيرانية أن سایمون جيس التقی أیضا مع المدیر العام لشؤون غرب اوروبا بوزارة الخارجیة وبحث معه آخر التطورات في العلاقات بين لندن وطهران والوضع الراهن للسفارتین وشؤون الموظفین والخدمات القنصلیة للایرانیین المقیمین فی بریطانیا ومسیرة تحسین العلاقات الثنائیة بشكل تدریجی.

واعرب المدیر العام لشئون غرب اوروبا بوزارة الخارجیة الإيرانية خلال اللقاء عن استیاء طهران ازاء تقریر وزارة الخارجیة البریطانیة بشأن حقوق الانسان في ايران وأیضا اجراء وزارة الخزانة البریطانیة بشأن تحدیث قائمة الحظر المفروض علی بعض المسؤولین الایرانیین ، معتبرا ان مثل هذه الاجراءات تتعارض مع ابداء النوایا الحسنة بشأن تحسین العلاقات بین البلدین.

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