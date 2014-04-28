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حملة “صباحي”: حكم حظر “6 إبريل” يثير مخاوف كبيرة حول الحريات العامة

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حملة “صباحي”: حكم حظر “6 إبريل” يثير مخاوف كبيرة حول الحريات العامة حملة “صباحي”: حكم حظر “6 إبريل” يثير مخاوف كبيرة حول الحريات العامة

6 إبريل

حذرت حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي من استمرار حدوث وقائع وممارسات تنذر بعودة دولة القمع والمنع والحظر والمصادرة، وتخصم من رصيد مكتسبات ثورة 25 يناير.

وفي هذا السياق، أكدت الحملة على خطورة الحكم الصادر بحظر نشاط حركة شباب 6 إبريل من منطلق رفض المنع والتقيد للتعبير السلمي باعتبارها سمات النظم غير الديمقراطية وتدفع للتشدد وأحيانا للعنف.

واشارت الحملة إلى احترامها لاستقلال القضاء إلا أنها في نفس الوقت تجل وتحترم مبدأ حماية الحريات وحفظ الحقوق السياسية، وتحذر من استغلال القضاء في تحقيق أهداف سياسية واستخدامه كأداة قمع في يد أي نظام حاكم.

وطالبت الحملة السلطة الحالية بإجراءات تؤكد التزامها بحرية التنظيم لا سيما وقد كشفت الفترة الأخيرة أخطاء كبرى في حق الديمقراطية والحريات العامة.

أ ش أ

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