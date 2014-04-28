السيطرة على الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بسوهاج

استطاعت قوات الأمن بمحافظة سوهاج، السيطرة على الاشتباكات، ووقف الإطلاق العشوائى للإعيرة النارية فى الاشتباكات التى تجددت منذ قليل بين عائلتي “المناصره والعمايرة”، بعد ان تم محاصرةعدد من المنازل والزراعات التى يستخدمها افراد العائلتين، فى تبادل إطلاق الأعيرة النارية، و يجرى الان التعامل مع المسلحين من الطرفين بعد تحديد كل البؤر الاجرامية وتضييق الخناق علىهم بعد ان تم الدفع بـ 4 مدرعات ومصفحتين و5 تشكيلات امن مركزي بالاضافة الى مجموعات قتالية .

وأكد مصدر أمنى، ان المداهمات التى تمت منذ وقت قليل أسفرت عن طرد جميع المسلحين من محيط قرية البلابيش إلى المنطقة الجبلية التى تقع فى ناحية الشرق بالتوازى مع قرية البلابيش .

وقال المصدر، إن المجموعات القتالية تمكنت من ضبط كمية من الإسلحة والذخائر كانت معدة للإستخدام فى الاشتباكات .

ونفى المصدر، ماتردد حول القبض على أى سيدة من أقارب المسلحين الهاربين .

وكانت قرية البلابيش، بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج، قد شهدت تجدد الاشتباكات بالأسلحة النارية “الخرطوش” بين عائلتى المناصرة والعمايرة، مما أدي إلى قطع الطريق الزراعى الشرقى القاهرة – أسوان أمام قرية البلابيش، ومقتل شخص وإصابة 7 اخرين.