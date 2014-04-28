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الشرطة السودانية تستعد لتأمين انتخابات عام 2015

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الشرطة السودانية تستعد لتأمين انتخابات عام 2015 الشرطة السودانية تستعد لتأمين انتخابات عام 2015

السودان

أعلن المدير العام للشرطة السودانية الفريق أول هاشم عثمان، عن وضع ترتيبات تدريبية لتأهيل منسوبي الشرطة استعدادا للانتخابات العامة المقبلة عام 2015، وقال “إن الشرطة تولي الحريات السياسية التي أعلنتها الرئاسة اهتماما خاصا، من أجل ضمان ممارسة الأحزاب لنشاطها في جو آمن”.

وأكد عثمان- لدى لقائه السلطات المختصة بولاية النيل الأزرق، اليوم الإثنين،- أهمية تكثيف الجهود للحد من عمليات التهريب ومكافحة المخدرات عبر الأطواف الأمنية المشتركة.

من جانبه، أشار مدير شرطة الولاية اللواء كمال عبد المنعم، استقرار الأحوال الأمنية بولاية النيل الأزرق، مؤكدا سيطرة قوات الشرطة على العمل الأمني والإيجابي، مشيرا للانخفاض الواضح في معدلات الجريمة بالولاية بفضل الخطط الأمنية المحكمة التي تنفذها الشرطة بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية.

وكشف عبد المنعم، عن تنسيق مشترك مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا لضبط وتأمين الحدود ومحاربة الجريمة العابرة خاصة تهريب المخدرات.

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