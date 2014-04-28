رابطة الدوري الإسباني تؤكد صحة عقد نيمار

برشلونة، (إفي): أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم صحة عقد انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف مواطنها قادما من سانتوس.

وأرسل برشلونة لوسائل الإعلام ملخصا لتقرير أعدته الرابطة، أكدت فيه موافقتها على عقد الصفقة الذي قدمه لها البرسا، رغم أن الأمر لا يزال مطروحا أمام القضاء، حيث وجهت المحكمة الوطنية الإسبانية تهما للنادي الذي يترأسه جوزيب ماريا بارتوميو.

وأكدت لجنة الرقابة المالية بالرابطة صحة التعاقدات التي تقدم بها برشلونة بناء على طلب من رعاة الدوري الإسباني، في حين أن النظر في القضية التي يواجه فيها البرسا تهما بالتهرب الضريبي ليس ضمن اختصاصاتها.

ويفيد التقرير، الذي نشر برشلونة ملخصا له، بأن الرابطة توصلت إلى عدم مخالفة النادي الكتالوني لقواعدها في هذا الشأن، وذلك في ضوء الوثائق التي توفرت لديها.

وكانت المحكمة الوطنية في إسبانيا قد وجهت يوم 20 فبراير/شباط الماضي لنادي برشلونة تهمة ارتكاب جريمة ضريبية فيما يتعلق بصفقة نيمار، التي تسببت في تقديم رئيس النادي ساندرو روسيل لاستقالته بعد اتهامه بتقديم "عقود وهمية".

وتضاربت الأنباء عن المقابل المادي الحقيقي الذي دفعه برشلونة للتعاقد مع نيمار، ولكن وسائل الإعلام الإسبانية تقول إنه يصل إلى 100 مليون يورو، بينما أعلن النادي أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 57 مليون في البداية، قبل أن يرفع الرقم إلى ما يزيد عن 86 مليون يورو.