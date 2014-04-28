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عالم الرياضة يودع فيلانوفا في قداس مهيب

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عالم الرياضة يودع فيلانوفا في قداس مهيب عالم الرياضة يودع فيلانوفا في قداس مهيب

برشلونة، (إفي): أقيم اليوم في برشلونة قداس وداع المدير الفني الراحل للفريق الكتالوني، تيتو فيلانوفا، الذي وافته المنية الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان دام عامين ونصف.

وحضر القداس ما يقرب من 1500 شخص، وضم مجموعة من السياسيين والرياضيين بجانب ذوي الفقيد، وأقيم القداس في كاتدرائية برشلونة.

وكان في الصفوف الأولى لاعبو برشلونة ونجلا فيلانوفا كارلوتا وأدريا، وشقيقه ووالداه.

وشاهد المئات القداس، عبر الشاشات العملاقة الموجودة خارج الكاتدرائية.

وعانى فيلانوفا على مدار عامين مع مرض السرطان، وأجريت له جراحة عاجلة مساء الخميس الماضي في مستشفى ببرشلونة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة الجمعة.

واستهل المدرب الراحل مسيرته التدريبية مع فريق برشلونة ب قبل أن يعمل مساعدا لبيب جوارديولا، مدرب بايرن ميونخ الألماني الحالي، في الفريق الأول.

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