رئيس "المصرية للتوحد": حالة من كل 150 طفلا مصابة بالمرض

أكدت داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للتوحد، أنه لا يوجد إحصائيات فى مصر حول عدد مرضى التوحد، إلا إنه يصل فى المتوسط إلى حالة واحدة لكل 150 طفلا، مقارنة بالمتوسط العالمى وهو حالة لكل 68 طفلا، مشيرة إلى ضرورة وجود قوانين تضمن دمج هؤلاء الأطفال بالمدارس وإعفاءهم من أداء الخدمة العسكرية.

وأضافت خلال الندوة التى عقدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء اليوم الاثنين، أنه فى بعض الأحيان يتم إعفاء مرضى التوحد من أداء الخدمة العسكرية بإثبات إصابتهم بإعاقات أو عيوب جسدية أخرى، مثل "الفلات فوت"، ﻻفتة إلى التوحد عبارة عن اضطراب يظهر أول 3 سنوات فى العمر، يتم تشخيصه عن طريق وجود قصور فى 3 سلوكيات لدى الطفل، وهى قصور فى الناحية الاجتماعية والتواصل والخيال، حيث يتفادى هؤلاء الأطفال النظر فى وجه الآخرين والتواصل البصرى معهم، وبعضهم لا يتحدث طوال عمره.

وأوضحت هدى راجح، خبير التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد إحصائيات حول الأطفال المصابين بالتوحد داخل المدارس، وذلك لأن إصابتهم تصنف بإعاقة عقلية أو صعوبات تعلم، ولا تصنف كتوحد، مطالبه بدمج الأطفال المصابين بالتوحد بالتعليم الفنى.