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النقابة المستقلة للنقل العام: رئيس الهيئة استجاب لـ30% من مطالبنا

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النقابة المستقلة للنقل العام: رئيس الهيئة استجاب لـ30% من مطالبنا النقابة المستقلة للنقل العام: رئيس الهيئة استجاب لـ30% من مطالبنا

قال مجدى حسن المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة للنقل العام، إن اللواء هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، قرر اليوم رفع البدلات المهنية والفنية 30% مع استمرار صرف 200 جنيه للعاملين بالهيئة، وأيضا زيادة حوافزهم ابتداء من يوليو القادم، وذلك لمجهود العمال فى التشغيل خلال الشهرين الماضين، وتقديراً منه لمجهودهم طوال الفترات السابقة رغم حالة عدم الاستقرار بالبلاد، مضيفًا أن ما تم هو جزء من مطالب العمال المشروعة حيث استجاب لقرابة 30% من مطالب العمال.

وأضاف "حسن" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى ظل المجهود الكبير الذى يقوم به عمال هيئة النقل العام وتقديرا لمجهوداتهم لخدمة الشعب المصرى وبعد الإضرابات الأخيرة وتدخل محافظ القاهرة وتشكيل لجنة لبحث مطالب العمال المشروعة من الحد الأدنى للأجور.

وتابع "حسن" سوف نستكمل باقى المفاوضات المرحلة المقبلة بعد استقرار البلاد وتوريد السيارات الجديدة موجها الشكر لأعضاء اللجنة والمسئولين على الجهد وتلبية مطالب العمال المشروعة، أملاً أن تنتهى خلال المرحلة المقبلة لعمل الاستقرار وزيادة الإنتاج لخدمة الموطنين.
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