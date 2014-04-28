أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فلورنتينو بيريز يحضر مران الريال في أليانز أرينا لتحفيز اللاعبين

Google+ Print
فلورنتينو بيريز يحضر مران الريال في أليانز أرينا لتحفيز اللاعبين فلورنتينو بيريز يحضر مران الريال في أليانز أرينا لتحفيز اللاعبين

الريال والبايرن – لقاء الذهاب

حضر رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز مران فريقه اليوم على ملعب أليانز أرينا قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فلورنتينو بيريز على رأس بعثة الملكي التي وصلت اليوم إلى ميونيخ وظل قريبًا من اللاعبين لتشجيعهم في هذه اللحظة الحاسمة من الموسم.

وشارك 20 لاعبًا استدعاهم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي للقاء في المران الذي تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة اياب نصف النهائي عقب الفوز ذهابا بهدف نظيف.

وخلال الربع ساعة التي سمح خلالها لوسائل الاعلام بمشاهدة المران قام اللاعبون بإجراء تمارين العدو المتصل للإحماء وتمرير الكرة.

وتشير التوقعات إلى أن أنشيلوتي سيلعب بتشكيل مكون من “إيكر كاسياس في حراسة المرمى وداني كارباخال وبيبي وسرخيو راموس وفابيو كوينتراو في الدفاع وتشابي ألونسو ولوكا مودريتش وأنخل دي ماريا في الدفاع وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو وبنزيما في الهجوم”.

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا