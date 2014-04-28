فلورنتينو بيريز يحضر مران الريال في أليانز أرينا لتحفيز اللاعبين

حضر رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز مران فريقه اليوم على ملعب أليانز أرينا قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فلورنتينو بيريز على رأس بعثة الملكي التي وصلت اليوم إلى ميونيخ وظل قريبًا من اللاعبين لتشجيعهم في هذه اللحظة الحاسمة من الموسم.

وشارك 20 لاعبًا استدعاهم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي للقاء في المران الذي تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة اياب نصف النهائي عقب الفوز ذهابا بهدف نظيف.

وخلال الربع ساعة التي سمح خلالها لوسائل الاعلام بمشاهدة المران قام اللاعبون بإجراء تمارين العدو المتصل للإحماء وتمرير الكرة.

وتشير التوقعات إلى أن أنشيلوتي سيلعب بتشكيل مكون من “إيكر كاسياس في حراسة المرمى وداني كارباخال وبيبي وسرخيو راموس وفابيو كوينتراو في الدفاع وتشابي ألونسو ولوكا مودريتش وأنخل دي ماريا في الدفاع وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو وبنزيما في الهجوم”.

وكالات