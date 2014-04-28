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مسيرة لإخوان المنوفية بشبين الكوم لتنديد بحكم إعدامات المنيا

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مسيرة لإخوان المنوفية بشبين الكوم لتنديد بحكم إعدامات المنيا مسيرة لإخوان المنوفية بشبين الكوم لتنديد بحكم إعدامات المنيا

ارشيفية

نظم العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان ،مساء اليوم الاثنين، مسيرة بمدينة شبين الكوم إحتجاجًا على الحكم بإعدام 37 إخوانيًا وإحالة 683 للمفتى بينهم المرشد العام لجماعة الأخوان محمد بديع والمؤبد لـ492 آخرين في أحداث العنف التى شهدتها محافظة المنيا عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

وانطلقت المسيرة، من أمام مستشفى الرمد بوسط مدينة شبين الكوم وجابت شارع الاستاد الرياضى أكبر شوارع المدينة حاملين شعارت رابعة مرددين هتافات ” اقتل فينا أكتر واكتر.. بردو هانهتف ضد العسكر”، “مش هانخاف ولا هانطاطي.. إحنا كرهنا الصوت الواطي، “يسقط يسقط حكم العسكر” “بكرة يا باشا الثورة تقوم مش هتسيب على الكتف نجوم” .

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