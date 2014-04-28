النسور: 5 مليارات دينار خسائر الاقتصاد الأردني بسبب الربيع العربي

أفاد رئيس وزراء الأردن، الدكتور عبدالله النسور، اليوم الاثنين، بأن اقتصاد بلاده الذي لا يتجاوز حجمه 30 مليار دينار أردني خسر خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب ما يسمى بالربيع العربي ما لا يقل عن 5 مليارات دينار وهي في ازدياد وليس في نقص.

وأرجع النسور ، خلال محاضرة ألقاها اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ، هذه الخسارة إلى التكاليف الناجمة عن استضافة اللاجئين والأمن والحفاظ عليه فضلا عن التكاليف المتأتية من انقطاع التجارة والنقل وحركة الطيران التي فقدت عملها ودراستها وشراكاتها في العديد من الدول.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن القرارات التي اتخذها الأردن خلال السنة والنصف الماضية أسهمت في وقف التدهور الاقتصادي ، منوها بأن المؤشرات في صعود لجهة إحداث النمو وتقليل التضخم وعجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات وتحسين الاحتياطيات من القطع والنقد الأجنبي.

ونوه بأن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ارتفعت من 6ر6 مليار دولار في عام 2012 لتبلغ حوالي 12 مليار دولار نهاية العام الماضي .. وهو ما اعتبره مستوى مريحا وآمنا وهو كاف لتغطية واردات المملكة لحوالي سبعة شهور بعد أن كان هذا يكفي لتغطيتها لأقل من أربعة أشهر فقط خلال عام 2012.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة يكلف الدولة حوالي 4 مليارات دينار سنويا من أصل موازنة الدولة البالغة 9 مليارات منها مليار و700 مليون دينار في صورة دعم..مقدرا خسارة شركة الكهرباء هذا العام بحوالي 900 مليون دينار وسيتم معالجتها خلال السنوات القادمة.

وقال إن المشروع الواعد في مجال الطاقة هو مد أنبوب النفط بين الأردن والعراق ليزود الممكة باحتياجاتها من النفط وتصدير بلاد الرافدين عبر ميناء العقبة نحو مليون برميل يوميا وإمكانية إنشاء مصفاة في العقبة مستقبلا لبيع المشتقات النفطية فضلا عن إمكانية وصول هذا الخط إلى مصر وسواحل المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء الأردني على أن هذا الرباط الاقتصادي ستكون له أهمية سياسية ، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إنشاء مستودعات لتخزين النفط في العديد من المناطق.

وبشأن الطاقة الشمسية .. قال النسور إن الأردن سيدخل في برامج بهذا المجال مع دولة الإمارات وسنحاول عمل ربط كهربائي مع المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بقطاع المياه .. أوضح رئيس الوزراء الأردني أن مشروع مياه الديسي وفر للمملكة 100 مليون متر مكعب ، فيما سيوفر مشروع تحلية مياه البحر الأحمر 100 مليون متر مكعب أخرى وهذا سيشكل انفراجا في هذا القطاع .. مؤكدا على أن الحكومة دخلت العام الماضي في مشاريع مياه لمواجهة اللجوء السوري بقيمة 750 مليون دينار.

وعن قطاع النقل..تطرق النسور إلى مشروع السكك الحديدية الطموح ، مشيرا إلى المحادثات الرامية إلى ربط دول الخليج العربي مع أوروبا إضافة إلى الاتصالات الجدية مع العراق للربط معه وإمكانية إيصال هذه الشبكة إلى مصر.