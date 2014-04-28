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ريكاردو: قادرون على هزيمة الزمالك رغم صعوبة المُباراة

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ريكاردو: قادرون على هزيمة الزمالك رغم صعوبة المُباراة ريكاردو: قادرون على هزيمة الزمالك رغم صعوبة المُباراة

 

ريكاردو

عبّر البرازيلي ريكاردو المديرالفني للإسماعيلي عن حزنه بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش وخسارة 3 نقاط هامة في هذا التوقيت، وقال أن أداء لاعبيه لم يكن بالمستوي المطلوب بجانب غياب الروح القتالية والتكتل الدفاعي الذي لجأ إليه المنافس.

ووفقًا لتصريحاته للموقع الرسمى للإسماعيلى أشار ريكاردو إلى صعوبة مباراة الزمالك، لكنه أكد أنها بمثابة عنق الزجاجة ومرحلة فاصلة للدراويش، وستحدد بنسبة كبيرة الفريقين المتأهلين عن تلك المجموعة للدورة الرباعية.

وأكد أن لاعبونا يدركون تمامًا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية لقطع شوط كبيرفي الصعود.

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