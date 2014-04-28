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أمير قطر يمنح أخيه كافة صلاحياته فترة وجوده خارج البلاد

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أمير قطر يمنح أخيه كافة صلاحياته فترة وجوده خارج البلاد أمير قطر يمنح أخيه كافة صلاحياته فترة وجوده خارج البلاد

أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد

أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، أمرًا أميريًا ، مساء اليوم ، أناب بموجبه أخيه (غير الشقيق) عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني (26 عاما) بتولي مهامه أثناء فترات غيابه في الخارج.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر الأمر الأميري  ”بتولي الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري القيام بمهام سموه نيابة عنه أثناء فترات غيابه في الخارج”.

وقضى الأمر الأميري بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الوكالة.

الجدير بالذكر أن ، الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني ، ولد في الدوحة يوم الثلاثاء الـ9 من شهر فبراير  من العام 1988م ، وهو النجل السابع لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاصل على بكالريوس سياسة دولية من جامعة جورجتاون.

يذكر أنه لم يتم تعيين ولي عهد في قطر منذ تولي الشيخ تميم بن حمد (ولي العهد السابق) مقاليد الحكم في البلاد في يونيو

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