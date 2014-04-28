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تفكيك قنبلة زرعها مجهولون بسيارة ضابط جيش قبل انفجارها بمنطقة “بين السريات” بالجيزة

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تفكيك قنبلة زرعها مجهولون بسيارة ضابط جيش قبل انفجارها بمنطقة “بين السريات” بالجيزة تفكيك قنبلة زرعها مجهولون بسيارة ضابط جيش قبل انفجارها بمنطقة “بين السريات” بالجيزة

28 إبريل 2014 | 10:01 مساءً

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download (1)نجح خبراء المفرقعات في تفكيك قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون داخل سيارة ضابط جيش بمنطقة بين السريات ، حيث سمع الضابط صوت التايمر الخاص بالقنبلة فاستنجد بخبراء المفرقعات وتم إبطال مفعولها قبل انفجارها.

تمكن خبراء المفرقعات بالجيزة من إبطال عبوة ناسفة بدائية الصنع داخل سيارة ملاكى لضابط جيش بمنطقة بين السريات بالجيزة ، بجوار إشارة الشهيد عارف بشارع بين السريات بالجيزة.

البداية كانت بتلقى المقدم هشام قاسم رئيس غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغ من خدمة المرور بإشارة الشهيد عارف بمنطقة بين السريات بالجيزة، وبدوره تم إخطار غرفة الحماية الدنية بالجيزة التى دفعت بخبراء المفرقعات برئاسة العقيد حسام حسن وبصحبته أجهزة كشفية وسيارة مجهزة للتعامل مع العبوة.

وأكد مصدر أمنى أنه عقب استقلال ضابط الجيش لسيارته سمع صوت “تايمر” تحكم وعلى الفور خرج مسرعا من السيارة واستنجد بضابط المرور .

عاجل 2014-04-28

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