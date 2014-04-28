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فاورق جعفر: معسكر طويل للمنتخب الأوليمبي بعد التعديلات الجديدة بدورة الجزائر

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فاورق جعفر: معسكر طويل للمنتخب الأوليمبي بعد التعديلات الجديدة بدورة الجزائر فاورق جعفر: معسكر طويل للمنتخب الأوليمبي بعد التعديلات الجديدة بدورة الجزائر

فاروق جعفر

أكد فاورق جعفر المدير الفنى لاتحاد الكرة أنه اتفق مع حسام البدرى المدير الفنى للمُنتخب الأوليمبي على ضرورة إقامة معسكر طويل خلال شهر مايو المقبل قبل السفر إلى الجزائر، واستدعاء القوام الأساسي من أجل إحداث حالة من التجانس والتناغم بين اللاعبين، لافتًا إلى إنه سيتعرف من خلال المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على فترة التوقف لمباريات الدورى من أجل بدء المعسكر.

وقال جعفر فى تصريح خاص لوكالة “ONA” ننتظر التعديلات المنتظر إجراؤها حول منافسات الدورة من أجل ترتيب أوراق خلال الفترة المقبلة، وتحديد موعد السفر إلى الجزائر من أجل مشاركة المنتخب الأوليمبى ضمن منافسات البطولة استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريودى جانيرو بالبرازيل 2016.

وأضاف، “القائمين على دورة شمال إفريقيا الودية بالجزائر قاموا بإجراء تعديلات على مواعيد الدورة المزمع إقامتها بالجزائر نهاية الشهر المقبل، وذلك عقب طلب المغرب الانضمام، والمشاركة ضمن منافساتها”.

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أونا

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