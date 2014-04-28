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كاميرون دياز: لم أستعمل “مزيل عرق” منذ 20 عامًا.. والاستحمام أفضل كثيرًا

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كاميرون دياز: لم أستعمل “مزيل عرق” منذ 20 عامًا.. والاستحمام أفضل كثيرًا كاميرون دياز: لم أستعمل “مزيل عرق” منذ 20 عامًا.. والاستحمام أفضل كثيرًا

دياز

 

“العالم رائحته ستكون أفضل إذا توقف الناس عن استخدام مزيل العرق” تصريح فاجأت به الممثلة الأمريكية، كاميرون دياز، معجبيها حول العالم، قائلة: «إنها لم تستخدم مزيل عرق منذ أكثر من 20 عاما”.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن “دياز”، البالغة من العمر 41 عاما، دخلت في جدل حول مزيل العرق بالبرنامج التلفزيوني Late night مع جيمي فالون، أثناء العرض الأول لفيلمها The other woman، في لوس أنجلوس، مؤكدة أن مثل تلك المنتجات سيئة للغاية.

وقالت دياز: “لا أؤمن بمزيل العرق.. هذا المنتج سيئ جداً، أنا لا أستخدم مثل تلك المنتجات منذ أكثر من 20 عاما”.

وأضافت دياز: “أنت غير نظيف بسبب مزيل العرق.. والرجال يجب أن يتوقفوا عن استخدامه”.

وأضافت “الأفضل أن نستحم كثيرا.. فمزيل العرق يترك كل العفونة داخل الجسم» موضحة: «دعنا نقوم فقط بتقليم الشعر والإبط بحيث نحافظ على طرد الرائحة”.

 

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