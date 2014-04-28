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المصري الديمقراطي يدرب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة

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المصري الديمقراطي يدرب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة المصري الديمقراطي يدرب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة

بدأ المعهد المصرى الديمقراطى اليوم  الاثنين، أولى ايام تدريب ( مدخل لادارة المشروعات الصغيرة ) والذى  يتناول المبادئ الاولى لادارة المشروعات الصغيرة  ، يهدف الى  التعرف على المقصود بالإدارة ، الفرق بين إدارة الاعمال والادارة العامة وادارة المشروعات ، الفرق بين القائد والمدير والرائد ،

كما يتحدد فى التدريب توضيح المقصود بالمشروع و خصائصه وانواعه  وعناصره  ، ويتطرق ايضا الى الوظائف الأساسية لإدارة المشروعات و دورة حياة المشروع…ويهدى التدريب للشباب العوامل التى تساعد على إنجاح المشروعات و أسباب فشل بعض المشروعات وكيفية الحصول على  تمويل المشروعات الصغيرة وسينتهى التدريب فى اخر نقاطة بعرض المعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة فى واستخلاص  مقترحات للتغلب عليها .

يستمر التدريب لمدة يومين الاثنين 28 والاربعاء 30 ابريل ، بمقر المعهد ، وتقدمة أ.هايدى الشافعى .

 

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