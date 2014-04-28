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بيل: لن ندافع أمام بايرن .. ولا أهتم بما يقوله جوارديولا

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بيل: لن ندافع أمام بايرن .. ولا أهتم بما يقوله جوارديولا بيل: لن ندافع أمام بايرن .. ولا أهتم بما يقوله جوارديولا

برلين، (إفي): نفى الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم أن يكون فريقه من ضمن الأندية التي تفضل الدفاع، وذلك قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني غدا الثلاثاء في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا.

وقال بيل في مؤتمر صحفي اليوم ردا على سؤال بخصوص اذا ما كان فريقه سيسعى للدفاع عقب فوزه ذهابا بهدف نظيف على ملعب سانتياجو برنابيو "لسنا فريق يفضل الدفاع، سنحاول تقديم كرة قدم جيدة، لسنا من الفرق التي تتمركز أمام مرماها".

وحول التعليمات التي قالها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاعبين عن اللقاء المنتظر قال "لم نتحدث بعد عن مباراة الغد، ولكننا على أتم استعداد، ستكون معركة كبرى ولقاء معقد للغاية".

وأضاف بيل "نحن لدينا ثقة فيما نقدر على فعله"، مشيرا إلى أنه ليس مهتما بما قاله مدرب بايرن ميونخ، الإسباني بيب جوارديولا بخصوص أن البعض يتحدث في مدريد كما لو كان الـ"ميرينجي" ضمن التأهل.

وتابع اللاعب "لا اهتم بتصريحات جوارديولا، نعرف أن بايرن فريق يلعب بصورة جيدة للغاية، لذا علينا أن نقدم 100% من مستوانا للتأهل".

وعن الصراع الفردي الذي سيجمعه بالظهير الأيسر لبايرن ميونخ، النمساوي ديفيد ألابا قال "إنه لاعب جيد للغاية، ستكون معركة قوية للغاية أمامه، أفضل الهجوم ولكن غدا سيكون على كل لاعب الهجوم والدفاع بنسبة 100%".

وعن علاقته بنجم الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو علق بقوله "التدريب بجانبه أمر رائع، لقد كان هذا من ضمن الأسباب التي دفعتني للانتقال لريال مدريد، وهو أن ألعب بجانب الأفضل".

وأكمل بيل "لدينا طموح كبير، كنا نرغب في الفوز بكأس الملك وحققنا هذا الأمر، وسنحاول تكرار الأمر في دوري الأبطال.. أنا في أفضل حال من أجل اللعب".

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