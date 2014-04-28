فياريال يحرم مشجع واقعة ' موزة ألفيش ' من تشجيعه مدى الحياة

مدريد، (إفي): أعلن نادي فياريال الإسباني اليوم حرمان المشجع الذي قام بتصرف عنصري تجاه لاعب برشلونة، البرازيلي داني ألفيش في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، من دخول ملعبه مدى الحياة وسحب كارنيه العضوية منه.

وكان ألفيش تعرض أثناء مباراة الفريقين أمس بالليجا بملعب المادريجال والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 3-2 لتصرف عنصري من قبل مشجع ألقى ثمرة موز أمام اللاعب أثناء استعداده لتوجيه ركلة ركنية، فما كان منه إلا أن قام بتناولها من على الأرض في أنسب رد على الواقعة.

وقال النادي في بيان "فياريال يرغب في اعلانه عن أسفه ورفضه للتصرف الذي وقع خلال مباراة الأمس أمام برشلونة والتي ألقى خلالها مشجع شيئا على أرض ملعب المادريجال، وبفضل قوات الأمن والتعاون المثالي من قبل الجماهير تمكن النادي من التعرف على مرتكب الواقعة وقرر سحب كارنيه العضوية منه وحرمانه من الدخول الملعب مدى الحياة".

وأكد النادي في البيان "سعيه الدائم للمساواة والروح الرياضية واللعب النظيف داخل وخارج الملعب ورفضه التام لأي فعل يهاجم هذه المبادىء، سواء كان العنف أو التمييز أو العنصرية أو كره الأجانب".