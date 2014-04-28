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حجز السيدة المصابة بـ«أنفلونزا الخنازير» بمستشفى «كوم أمبو» بأسوان

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قال الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم حجز السيدة التي تبين إصابتها بفيروس «أنفلونزا الخنازير» بقسم العناية المركزية بمستشفى «كوم أمبو» المركزي.

وأضاف «عزمي» في تصريحات صحفية، أنه تم إخضاع المريضة للعلاج مباشرة، وتبين أنها تعاني من أعراض ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أنه جار علاجها بعقار «التامفلو» والعقاقير المرضية الخاصة بـ«الأنفلونزا الموسمية»، لحين تحسن حالتها وتماثلها للشفاء.

وأشار إلى أن هذه السيدة تعد الحالة الثانية بمحافظة أسوان، التي تصاب بفيروس «أنفلونزا الخنازير» خلال هذا العام، مؤكدًا أنه سبقتها حالة أخرى أصيبت بنفس المرض خلال شهر فبراير الماضي.

يذكر أن محافظة أسوان سجلت، مساء الأحد، إصابة جديدة بمرض «أنفلونزا الخنازير» لسيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا، وتم احتجازها بمستشفى أسوان الجامعي قبل نقلها إلى مستشفى «كوم أمبو» المركزي.

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