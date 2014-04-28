الأخضر الإبراهيمي يطلع مجلس الأمن علي تطورات الأزمة السورية

قال استيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة اليوم، إنه من المقرر أن يقدم الاخضر الابراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية احاطة الي أعضاء مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة في سوريا ، وذلك في النصف الأول من شهر مايو المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي ـ في المؤتمر الصحفي اليومي ـ أن الإبراهيمي سيقدم احاطته في جلسة مشاورات مغلقة للمجلس ، مشيرا الي أنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة المقبل لإطلاعه علي آخر المستجدات المتعلقة بايجاد حل سلمي للأزمة.

وجدد استيفان دوجريك موقف الأمين العام ازاء اعلان الرئيس السوري بشار الأسد اليوم عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الثالث من شهر يونيو القادم.

وقال المتحدث الرسمي “إن كلا من بان كي مون والأخضر الإبراهيمي أكدا مرارا وتكرارا موقفهما ازاء اجراء الانتخابات ، وأن هذا الموقف لم يتغير”.

وكان بان كي مون قد ذكر في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن “اجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا يتعارض مع نص وروح بيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012″، وحذر في تلك التصريحات من الأضرار التي ستلحق بالعملية السياسية وجهود التوصل الي حل سياسي للأزمة السورية.