وزارة الدفاع البريطانية تعلن أسماء جنودها المقتولين في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الإثنين، أسماء جنودها المقتولين في حادث تحطم مروحية في جنوب أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الكابتن توماس كلارك وضابط الصف سبنسر فوكنر والعريف جيمس والتر والملازم راكش كوهان من القوات الجوية والعريف أوليفر توماس.

وأشارت الوزارة إلى أن الرجال توفوا عندما تحطمت مروحية من طراز لينكس، السبت الماضي، تستخدم عادة من قبل مشاة البحرية الملكية للقيام بمهام المراقبة والاستطلاع باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات وأجهزة تسجيل، في إقليم قندهار، على بعد 30 ميلا من الحدود مع باكستان.

ونفت وزارة الدفاع ادعاءات حركة «طالبان» بأن مقاتليها أسقطوا الطائرة، مضيفة بأن المروحية سقطت بسبب «مشاكل فنية».