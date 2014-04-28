«الإتحاد الروسي» يقترح إنشاء شبكة إنترنت مستقلة عن الولايات المتحدة

اقترح عضو مجلس الإتحاد الروسي، المجلس الأعلى للبرلمان، مكسيم كافجارادزي، إنشاء شبكة اتصالات ومعلومات داخلية إنترنت خاصة بروسيا تكون محصنة من شبكات الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، الإثنين، عن البرلماني الروسي أن روسيا يمكنها إنشاء شبكة معلوماتية خاصة بالاشتراك مع بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وبيلوروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

وقال «كافجارادزي»: «شبكة المعلومات الداخلية هذه تشكل ضرورة لأمن وحماية الإتصالات ومصادر المعلومات الداخلية ، كما أنها ستكون مستقلة عن الشبكة العنكبوتية العالمية التي تسيطر عليها واشنطن».

ويُذكر أنه تعالت مؤخرا الأصوات داخل روسيا مطالبة بتحقيق الإستقلالية المعلوماتية والإقتصادية عن الغرب كرد فعل على العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا بسبب موقفها من القرم والأزمة الأوكرانية، ويشمل ذلك ايضا مشروع إنشاء منظومة «الدفع الوطنية الإلكترونية»، بما يقلل من الإعتماد على أنظمة الدفع الغربية مثل «فيزا» و«ماستركارد».