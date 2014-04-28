محمد يوسف غاضبا: ما يحدث في الأهلي ' غريب ' .. واستقالتي جاهزة

أبدى محمد يوسف المدير الفني للأهلي غضبه من الطريقة التي تدار بها كرة القدم في النادي في الفترة الأخيرة.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية "ما يحدث في الأهلي غريب وجديد على أعراف وتقاليد النادي، هناك من يتدخل في شؤون الفريق بطريقة لم تحدث من قبل".

وتابع "لم يتم عرض التجديد لمتعب علي أو على أحد في الفريق، ولا أعرف إذا كان سيعود من غصابته ام لا".

وأكمل "لا يتم عرض الصفقات الجديدة علي أو على مدير الكرة، هذه الأمور قد تحدث في أندية أخرى ولكن ليس في الأهلي".

وأكد يوسف أنه سيتناقش مع محمود طاهر رئيس النادي في هذه الأمور مؤكدا أنه غريبة على النادي الأهلي.

وأضاف يوسف "استقالتي جاهزة وإذا لم يريدوني فسأرحل بمنتهى الرضا".