FilGoal.com يكشف.. تفاصيل مشروع مرتضى منصور بـ ' إلغاء الهبوط '

ما الذي حدث في اجتماع لجنة الأندية وفتح الباب أمام موضوع كان مغلقا، وهو إلغاء الهبوط.. FilGoal.com يقدم الرواية الكاملة، على لسان أحمد الصحيفي المتحدث باسم نادي الجونة.

لجنة الأندية اجتمعت عصر يوم الاثنين من أجل الحديث عن شكل الدورة الرباعية التي سيتنافس فيها الفرق على لقب الدوري الممتاز.

لكن مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية، ونادي الزمالك، فتح باب الحديث عن أمر آخر، وهو إلغاء الهبوط.

نظرية مرتضى منصور الذي أعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية ثم انسحب في النهاية، تعتمد على ظروف البلاد الصعبة التي عانى الأندية منها هذا الموسم.

كذلك يرى مرتضى منصور أن الأندية لم تعلم بتوقيت بداية الدوري، وهو ما جعلها غير جاهزة بشكل كامل، وهبوطها للدرجة الأدنى ستعتبر نوعا من الظلم، بناء على رؤيته الشخصية.

الأندية حين أتيحت لها فرصة التصويت على المقترح، تبنته بالإيجاب، خاصة أن العديد منها يتنافس بالفعل على الهروب من دوامة السقوط من المسابقة الممتازة.

هذا المقترح، تم رفضه تماما من جانب اتحاد الكرة، وقد صرح رئيس مجلس الإدارة جمال علام لقناة TWO التابعة لشبكة CBC "هذا مجرد مقترح، وغير قابل للمناقشة".

وتابع "هناك لائحة نلتزم بها، وتلتزم بها الأندية وقد وافقت عليها قبل انطلاق الموسم، وبالتالي لا يمكن تغييرها حاليا".